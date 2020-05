La Policia Municipal denuncia 27 persones per incomplir l'estat d'alarma

La crisi del coronavirus

07.05.2020 | 17:41

La Policia Municipal va denunciar entre el dimecres i la matinada del dijous a un total de 27 persones per no complir el Decret d'estat d'alarma en diferents actuacions i per diferents motius. Les persones denunciades no van poder justificar el motiu per trobar-se al carrer i no complir la instrucció vigent. Dimecres a les 9.11 del matí, una persona va informar la Policia Municipal que la càrrega d'un palet que estava sent traslladat havia caigut a sobre d'una furgoneta estacionada a la carretera de Rellinars. Una unitat policial va acudir al lloc i va observar que, en total, hi havia tres vehicles danyats per la caiguda de la càrrega. D'altra banda, dimecres a les 12.51 hores, la Policia Municipal va ser alertada d'una col·lisió entre dos vehicles al carrer de Ramon y Cajal amb el carrer de Miquel Vives. Una unitat policial va acudir al lloc i es va donar avís al SEM. Els tècnics de l'ambulància van atendre a una dona ferida a causa de la col·lisió, que es queixava de dolor al coll, i la van traslladar a l'Hospital Aspeyo de Sant Cugat. El servei d'Egarvia va retirar de la calçada un dels vehicles, que havia quedat immobilitzat.