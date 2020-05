Mercadona tancarà a les vuit, i no a les set, des de dilluns vinent

Mercadona tancarà a les vuit, i no a les set, des de dilluns vinent

Redacción

07.05.2020 | 16:25

Els supermercats de la cadena Mercadona aixecaran la persiana, a partir de dilluns vinent, en horari de 9 a 20 hores. D'aquesta manera l'empresa amplia l'horari de tancament, que durant el període del confinament ha estat a les 19 hores. La cadena informa, però, que donada l'excepcionalitat de la situació, l'horari "s'anirà adaptant a les circumstàncies canviants".

Mercadona seguirà informant als clients de les recomanacions generals a l'hora de fer la compra, com que hi acudeixi només una persona, que no vagin als supermercats les persones de risc (gent gran, persones amb malalties cròniques...) i fer la compra amb agilitat i rapidesa, entre altres mesures.