L'exconseller Josep Rull demana sortir de presó mentre el TC resol el seu recurs

Efe

07.05.2020 | 17:21

Els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, a més de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez han demanat al Tribunal Constitucional que, com va fer amb els ultres que van assaltar la Blanquerna, suspengui les seves condemnes i els permeti sortir de presó, després de recordar que no hi ha risc de fuga pel tancament de fronteres.

La defensa dels tres polítics de JxCat, exercida per l'advocat Jordi Pina, ha presentat nous escrits davant el Tribunal Constitucional, després de la seva decisió d'admetre a tràmit els recursos d'empara que van presentar contra la sentència del Suprem que els va condemnar per rebel·lió pel seu paper en el procés.

Els escrits demanen al TC que, com ja sol·licitaven en els seus recursos, acordi suspendre les penes de presó i d'inhabilitació dels tres condemnats mentre dicta sentència, un procés que segons la defensa podria demorar-se "més enllà" de dos anys.

Això implica, argumenta l'advocat, que la resolució dels recursos arribarà quan els seus clients hauran complert a la presó quatre o cinc anys, el que "indubtablement faria perdre la seva raó de ser, que és evitar l'execució d'una condemna que es considera imposada a vulneració de drets fonamentals".