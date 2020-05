La Fira Modernista 2021 mantindrà l'esport com a temàtica

07.05.2020 | 17:19

La Fira Modernista de l'any 2021 (l'actual es limitarà a diverses activitats a través de les xarxes socials entre divendres i diumenge) mantindrà com a temàtica principal el món de l'esport modern, els seus orígens i les noves disciplines que començaven a aparèixer a finals del segle dinou i principis del vint. Així, es manté l'eix temàtic que havia de protagonitzar la Fira d'aquest cap de setmana per tal de posar en valor i donar continuïtat al treball desenvolupat per un gran nombre d'entitats i associacions de cara a la celebració d'una edició que no podrà sortir al carrer com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.

Malgrat tot, entre divendres i diumenge, amb l'objectiu de commemorar i recordar un dels esdeveniments més participatius i transversals de la ciutat, es desenvoluparan tot un seguit d'iniciatives i propostes a través de les xarxes socials. La intenció és animar tothom a compartir diferents referències i experències al voltant del modernisme, fent que Terrassa i el seu llegat modernista tinguin un protagonisme important a les xarxes socials durant tot el cap de setmana.