Fira d'orientació de l'oferta educativa en format virtual

M. B.

07.05.2020 | 04:00

La Mostra d'Ensenyament, una de les cites més populars entre l'alumnat que ha de decidir el seu futur, s'ha transformat en la Fira Tria Futur. La convocatòria s'havia de celebrar els dies 28 i 29 d'abril al Recinte Firal de Terrassa però la crisi sanitària a causa de la Covid-19 ha fet que s'hagi reprogramat el programa per adaptar-se al format virtual. Fira Tria Futur se celebrarà des d'avui i fins al dissabte. A través de la web triafutur.cat. es podrà accedir a píndoles, xerrades, estands, exhibicions i sessions d'orientació personalitzada per a tothom que necessiti orientar el seu futur formatiu i professional.

La pàgina web serà la plataforma per tenir accés a les càpsules informatives de diferents centres educatius i formatius i als punts d'orientació personalitzats on totes aquelles persones interessades podran concertar una sessió personal d'orientació. També estaran presents experiències i programes de mobilitat internacional per facilitar informació a l'alumnat per anar a l'estranger, així com explicacions i demostracions del sector industrial, i xerrades de persones expertes en orientació laboral i accés a la universitat per a diversos perfils com joves, famílies, personal tècnic orientador/informador, empreses i ciutadania en general.

Així, la fira educativa virtual comptarà amb una seixantena de càpsules informatives d'entre cinc i deu minuts de durada sobre Formació Professional inicial, Formació Professional i Graus Universitaris de diferents centres educatius i formatius, i també d'empreses que explicaran el tipus de perfils professionals que requereixen i la formació adient.

Experiències

També es podran trobar diverses demostracions de diferents programes realitzats i explicats per alumnat d'estudis universitaris d'enginyeria, audiovisuals i sanitaris, com exhibicions a càrrec d'alumnes de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa; la presentació del Laboratori Creative 360 i una mostra dels treballs de l'alumnat del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CTM) de la UPC; la presentació del cotxe elèctric de competició dissenyat i fabricat per l'equip de la UPC EcoRacing de l'Eseiaat o la presentació de la moto elèctrica de competició creada i fabricada per l'equip de la UPC de Terrassa-Eseiaat. A banda, les persones participants podran visitar estands virtuals amb informació de centres de Formació de Persones Adultes, Formació Professional, Formació Ocupacional, universitats, entitats i administracions públiques; i podran accedir a un espai de programes de mobilitat internacional on podran trobar assessorament i experiències d'alumnat que ha cursat estudis a l'estranger.

La Fira també comptarà amb un espai d'orientació i assessorament personalitzat amb cita prèvia i dirigit especialment a joves, empreses, famílies, persones interessades en formació, emprenedoria i mobilitat a l'estranger. Per últim, també es podrà accedir a l'exposició virtual "Transitar.Orientar-se en un món canviant", de la Diputació de Barcelona, que tracta sobre l'orientació educativa i professional.