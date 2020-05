Els positius de Covid-19 s'estabilitzen per sota dels 150 pacients

La crisi del coronavirus

07.05.2020 | 20:45

El nombre de positius de Covid-19 s'estabilitza de moment per sota dels 150 pacients. A les darreres 24 hores no hi ha hagut canvis i es mantenen les 146 persones que estan sent tractades pels serveis sanitaris de Terrassa. Tinguem en compte que no tots els pacients que són assistits als hospitals de la ciutat són de Terrassa, sinó que també viuen a municipis propers, com Rubí, Viladecavalls o Sant Quirze entre altres.

També es manté sense gaires canvis el nombre d'ingressats a les UCI, que ha crescut en una sola persona i ara hi ha 15 en total. el nombre de persones ingressades a planta és de 117, un total d'11 menys que el dia anterior. Les altes han estat més significatives, ja que s'ha passat de 1.172 a 1.191 persones el nombre de persones que han superat la malaltia. El nombre de defuncions ha augmentat en una persona.