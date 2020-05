Concurs per escollir anuncis modernistes

La crisi del coronavirus

07.05.2020 | 12:57

La crisi sanitària de la Covid19 ens ha deixat sense Fira Modernista que s'havia de celebrar aquest cap de setmana. Santi Rius, administrador del blog de Records de Terrassa, anima a participar igualment al Concurs d'anuncis modernises, on cada any es pot votar el que més agradi dins d'una selecció de sis. Per l'edició del 2020 han triat els anuncis de la Casa Valeriano Sans del 1907, el de l'Electrictitat Brugué i Giralt del 1908, el de Fotografia Estruch de 1909, el de la Impremta Morral i Cadevall de 1911, el de la Rellotgeria Arch de 1908 i el de la fàbrica Sala i Badrinas del 1918. Les votacions es poden fer per internet a la web dels records de Terrassa.