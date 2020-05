CCOO demana una reunió del Consell Escolar

07.05.2020 | 04:00

El sindicat CCOO considera que cal convocar una reunió del Consell Escolar Municipal (CEM) per tractar les afectacions de la crisi de la pandèmia al sistema educatiu. CCOO ha posat ja alguns temes sobre la taula que li preocupen, com la planificació del curs vinent a una ciutat, a més, on els centres tenen...