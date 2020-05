El sindicat CCOO sol·licita una reunió del Consell Escolar Municipal

La crisi del coronavirus

06.05.2020 | 12:10

La crisi per la pandèmia de la Covid-19 obre molta incertesa en el sistema educatiu. El sindicat CCOO demana que es convoqui una reunió del Consell Escolar Municipal com més aviat millor, de forma telemàtica, perquè s'expliquin les actuacions que es porten a terme per combatre la bretxa digital i com s'està actuant per lluitar contra les desigualtats socioeconòmiques que produeixen contextos molt desiguals per a una educació a distància. CCOO també argumenta que cal parlar sobre la planificació del nou curs, atès que per ara es parla d'un combinat de classes presencials i telemàtiques.