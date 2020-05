El servei de farmàcia de MútuaTerrassa participa en un estudi sobre el Covid19

La crisi del coronavirus

06.05.2020 | 13:30

El servei de farmàcia hospitalària de l'Hospital Universitari MútuaTerrasa (HUMT) és un dels cinc centres de Catalunya que participa en un assaig clínic sobre prevenció de contagis de Covid entre col·lectius de risc com és el personal sanitari. Es tracta d'un estudi per testar la hidroxicloroquina com a profilaxis entre els sanitaris que estan en contacte amb els pacients infectats per SARS.CoV-2. L'assaig clínic està promogut per la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH). El Comitè Ètic d'Investigació de MútuaTerrassa n'ha avaluat la seva viabilitat i la direcció mèdica ja l'ha autoritzat.