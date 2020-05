Renfe restaurarà de forma gradual l'activitat a Cercanías i Rodalies

La crisi del coronavirus

06.05.2020 | 11:58

De forma gradual i adaptada, Renfe recuperarà a partir del pròxim 11 de maig l'activitat habitual dels trens als diferents nuclis de Cercanías i Rodalies. Des de la declaració de l'Estat d'Alarma, motivada per la pandèmia de coronavirus, Renfe ha adaptar els seus serveis de Rodalies a les necessitats dels diferents escenaris de mobilitat decretats pel Govern, per complir amb les mesures de seguretat entre viatgers i oferir un servei bàsic a qui ha desplaçar-se, per motius inajornables o professionals, al seu lloc de feina. La recuperació de l'activitat habitual serà gradual i adaptada a la demanda de cada nucli, garantint un nombre de freqüències suficient per facilitar la distància de seguretat entre viatgers i per evitar aglomeracions.