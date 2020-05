La preinscripció escolar des del pròxim 11 de maig i en línia

Redacció

06.05.2020 | 04:00

l departament d'Educació ha previst que el procés de preinscripció i matrícula per als diversos ensenyaments a Catalunya per al curs 2020-21 comenci el proper 11 de maig de manera telemàtica. Així es preveu al document "Plan parcial de desconfinamiento i apertura de los centros educativos para la realización de procedimientos de preinscripción y matrícula escolar y para la realización de pruebas de acceso y obtención de títulos" al qual ha tingut accés Efe.

Educació va començar ahir a enviar als centres educatius el document, on es recullen les dates de preinscripció i indicacions sanitàries per dur-la a terme i que Educació va consensuar en una reunió interna celebrada el passat dissabte, ha informat a Efe la conselleria.

Segons el document, la preinscripció serà telemàtica de l'11 al 17 de maig i presencial entre el 18 i el 24 de maig, coincidint amb la Fase 1 de desconfinament que preveu l'obertura dels centres educatius per a la seva desinfecció, condicionament i treball administratiu i preparatori de docents i personal auxiliar.

El document al·ludeix també al pla estratègic de transició del Govern, que preveu que l'11 de maig estarà a la fase 2 del desconfinament gradual.

segona etapa educació infantil

Al text, Educació supedita les dates a l'aixecament de la suspensió dels tràmits administratius per part del Govern espanyol, que la conselleria ha sol·licitat de manera excepcional per poder executar el procés de preinscripció. Educació ha remès també la proposta per a la seva valoració per part del pla Procicat, indica el document enviat als centres educatius.

Segons el document enviat per la conselleria als centres, la preinscripció i matrícula començarà amb la segona etapa d'educació infantil, primària i secundària obligatòria i a partir d'aquí s'enllaçarien la resta d'etapes.

Per reduir al màxim la presència física en els processos de preinscripció, Educació ha acordat generalitzar la presentació telemàtica de les sol·licituds, garantir la consulta telemàtica dels resultats i implantar un sistema de cita prèvia per a la presentació física de sol·licituds per a casos extraordinaris en els quals no pugui tramitar la preinscripció en línia.

Per la seva banda, els titulars dels centres educatius han d'adoptar mesures preventives com la participació del mínim nombre de treballadors que en cap cas han de ser d'especial vulnerabilitat.

També han de garantir la neteja diària dels espais utilitzats al centre segons els protocols vigents i les mesures de seguretat, amb mampares separadores de protecció per als treballadors que hagin d'assumir la gestió presencial i, si no és possible, garantir al màxim la protecció del treballador.

mascaretes quirúrgiques

Així mateix, els titulars hauran de proveir de màscares quirúrgiques, pantalles protectores facials, guants i gel hidroalcohòlic al personal que atengui el públic. Per a això, Educació distribuirà als 2.343 centres d'ensenyament obligatori i postobligatori el material necessari en funció de les seves dimensions, perquè tots disposin de mascaretes i pantalles facials protectores, gels i mampares separadores de taules, segons assegura el document.

A més, s'haurà de proveir de mascaretes quirúrgiques a les persones que no les portin de casa, per al que Educació assegura que facilitarà als centres les mascaretes suficients en funció de les cites prèvies concertades. En el cas del procés de matrícula, caldrà definir si es manté el format habitual, que implicaria que tothom ho faci presencialment o s'habilita algun altre format com en el cas de la preinscripció, assenyala el document.

