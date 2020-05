Nou horari per recollir mascaretes al Firal lluís clotet Nou horari per recollir mascaretes al Firal

06.05.2020 | 04:00

L'Ajuntament ha aplicat des d'ahir dimarts un nou horari per recollir mascaretes al Recinte Firal per adequar-se també als horaris habituals dels establiments. El nou horari és de 8 a 12 del matí i de 13 a 17 h a la tarda. Per altra banda, l'Ajuntament també ha ampliat la disposició d'aquest material de...