Catorze detinguts d'una xarxa que robava mercaderia de camions

S'ha recuperat mercaderia per valor de 72.000 euros.

Redacció

06.05.2020 | 04:00

La Guàrdia Civil ha detingut 14 persones, entre elles terrassencs, recuperat mercaderia per valor de 72.000 euros i desarticulat una banda que robava a l'interior de camions que paraven en estacions de servei de Catalunya i de la província d'Osca, fet que ha permès resoldre 27 robatoris.

Segons ha informat ahir la Benemèrita, les detencions es van produir el passat 25 de febrer i van culminar així l'Operació Gafra, que la Guàrdia Civil va iniciar després que un any abans, al febrer de 2019, diversos transportistes denunciessin robatoris ocorreguts en àrees de servei de l'N-II i de l'AP-7.

Després de detectar que existia un patró comú en la majoria de robatoris denunciats, les indagacions dels investigadors van apuntar a un grup de persones que es desplaçava des de Barcelona a diferents àrees de servei de la província d'Osca, perpetrava els robatoris i tornava a Barcelona, on guardaven els objectes sostrets en naus industrials d'un polígon de Sant Adrià del Besòs, a l'espera de vendre'ls.

El mètode que utilitzava la xarxa desarticulada era el conegut com el dels "loners", que consisteix en tallar la lona del camió estacionat quan el conductor està absent per accedir al seu interior.

identitat

La investigació de la Guàrdia Civil va revelar la identitat dels assaltants i l'operació del passat 25 de febrer es va saldar amb la detenció de 14 persones, 11 homes i 3 dones, d'entre 30 i 57 anys i veïns de les localitats de Barcelona, així com de Sant Adrià del Besòs, Terrassa, Badalona i l'Hospitalet de Llobregat.

També es van practicar diversos registres en domicilis i en els magatzems del polígon de Sant Adrià utilitzats per dipositar els objectes robats per la banda, fet que va suposar la recuperació de mercaderia sostreta per un valor de 72.000 euros.

Entre els objectes recuperats figuren teclats d'ordinador, carregadors de mòbil, adaptadors USB, altaveus, auriculars, una bàscula, una vitroceràmica, colònies, condicionadors de cabells, cremes facials, escumes fixadores, ampolles per a tractament capil·lar, ulleres de sol, rellotges, roba, eines i fertilitzants. Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'Instrucció número 2 de Fraga (Osca) i estan a l'espera que el jutge dictamini els següents passos de la causa.