Cap mort a Terrassa per Covid-19 a les darreres 24 hores

La crisi del coronavirus

06.05.2020 | 21:17

Una de les notícies més esperades d'ençà que es va iniciar la crisi sanitària es va produir ahir. A les darreres 24 hores no s'ha produït cap defunció a Terrassa com a conseqüència de la Covid-19. Fins ara, han mort a la ciutat 283 persones. Hem de dir que la xifra que vam donar ahir era de 284, però una de les persones que va morir va donar negatiu per Covid-19 a les proves post mortem que se li van realitzar, per la qual cosa, la xifra oficial de difunts pel coronavirus l'hem de situar en 283.

Continua el descens de les xifres als centres sanitaris terrassencs i si ahir havíem baixat de 200 positius, situant la xifra en 184, un dia després tenim 146 pacients amb Covid. A les UCI continuen havent-hi 14 persones, igual que el dia anterior i a planta hem baixat de 163 a 128 malalts. Les altes arriben ja a 1.172.