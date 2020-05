Accident entre dos turismes a la carretera de Rubí

06.05.2020 | 04:00

Aquest dilluns, a les 13 h, va tenir lloc un accident a la carretera de Rubí amb l'avinguda del Vallès, amb dos turismes implicats. Una unitat de la Policia Municipal va acudir al lloc dels fets, on ja hi havia una ambulància del SEM i va realitzar l'informe tècnic d'accident. Sembla que la col·lisió va ser per encalç, per no respectar la distància de seguretat obligatòria. La persona acompanyant d'un dels vehicles va ser atesa al lloc pels sanitaris de l'ambulància, sense ser necessari el seu trasllat a l'hospital.