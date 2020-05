300.000 mascaretes més per la població de Terrassa

La crisi del coronavirus

06.05.2020 | 11:59

L'Ajuntament ha acabat de rebre una primera part de la segona tramesa de mascaretes bàsiques/higièniques tal com estava previt, des de l'anunci de l'adquisició d'un milió de mascaretes del passat dia 9 d'abril. Aquesta primera partida de 300.000 mascaretes no sanitàries s'afegeixen a les 400.000 rebudes el passat 19 d'abril i de les que ja s'ha fet uan primera distribució al conjunt de la ciutadania. El carregament de mascaretes va passar el dilluns els tràmits duaners de l'Estat espanyol i van arribar a Terrassa ahir. Ara, doncs, quedarà només la recepció de la sgona part d'aquesta tramesa (300.000) per completar l'objectiu que va anunciar el Govern municipal de comprar un milió de mascaretes per fer-les arribar a tots els terrassencs i terrassenques.