Reobre la deixalleria de Can Casanovas

Redacció

05.05.2020 | 04:00

Des d'ahir dilluns, la deixallaria de Can Casanovas es troba de nou a oberta a la ciutadania, segons va acordar el Govern municipal diumenge passat, en la reunió del Comitè d'Emergència Municipal.

Dintre de les noves mesures adoptades davant l'emergència causada pel coronavirus, l'Ajuntament ha establert la reobertura de la deixalleria en el seu horari habitual.

Hi haurà, però, alguns canvis per tal que l'activitat de la deixalleria de Can Casanovas s'ajusti a les mesures de precaució necessàries davant la situació causada pel coronavirus. En aquest sentit, en base a l'aplicació de les normes i mesures de prevenció corresponents, no es lliurarà cap comprovant ni document a les persones que s'acostin fins a Can Casanovas i hi portin els seus estris vells, com si que havia succeït fins ara.

sistema alternatiu

Com a canvi destacat, a la deixalleria s'anotaran les dades dels usuaris, així com el número del Document Nacional d'Identitat. La idea és que a través d'aquest sistema, als ciutadans se'ls puguin posteriorment aplicar les bonificacions fiscals previstes.

Val a dir que totes les persones que s'acostin fins a la deixalleria de Can Casanovas hauran de dur obligatòriament una mascareta a l'hora d'accedir-hi.

CAN BARBA

D'altra banda, la deixalleria de Can Barba continua en l'actualitat oberta exclusivament per a residus industrials, tal i com l'Ajuntament ja va anunciar el passat 24 d'abril.

Aleshores es va decidir l'obertura parcial de les deixalleries, exclusivament per a residus industrials o empreses, en atenció a l'activitat generada en l'etapa inicial del desconfinament pel coronavirus.

D'altra banda, cal recordar que el servei de deixalleria mòbil continua, avui per avui, suspès.