El bisbe Saiz Meneses es reuneix amb els arxiprestes

La crisi del coronavirus

05.05.2020 | 12:34

El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, es va reunir aquest dilluns per via telemàtica amb els arxiprestes de la diòcesi juntament amb el Consell de Govern per fer seguiment de les mesures que s'han d'implementar a cada parròquia amb motiu de les fases 1 i 2 del desconfinament progressiu. S'ha fet molta insistència en la prudència i responsabilitat a l'hora d'aplicar les mesures que demanen les autoritats, especialment les mesures higièniques i de distanciament així com l'aforament que les autoritats demanen a cada una de les fases. En aquest sentit, la diòcesi veu del tot necessari disposar d'un equip de persones perquè col·laborin en el servei d'ordre de les celebracions i en la neteja del temple després de les celebracions.