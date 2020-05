10.500 mascaretes al transport públic

Redacció

05.05.2020 | 04:00

Ahir va arrencar la fase 0 de desconfinament del Govern espanyol i amb ella la reobertura de certes activitats. Coincidint amb aquesta fase, l'Ajuntament de Terrassa va muntar ahir un dispositiu de repartiment de mascaretes en diferents punts de la ciutat.

Entre les principals novetats que se sumen a les últimes normes i restriccions per la circulació de persones, figura l'obligatorietat de portar mascaretes en el transport públic. A més, entre les instruccions presentades pel Govern espanyol especificava que els municipis s'havien de fer càrrec de la distribució entre la població i per aquest motiu han fet arribar les mascaretes a les administracions locals.

L'Ajuntament va comunicar ahir que havia distribuït 10.500 mascaretes, de les quals 5.385 es van entregar personalment a peu de les estacions de tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Renfe. La resta es va repartir quasi a parts iguals entre el servei d'autobusos municipal Tmesa i les empreses de taxistes.

L'Ajuntament va preveure a primera hora del matí un operatiu especial para poder fer arribar una mascareta a tota la població que havia d'utilitzar el transport públic i no en tingués. El dispositiu es va organitzar des de l'Ajuntament i en col·laboració amb Creu Roja i els ADF, a més del suport de la Policia Municipal.

Distribució

La distribució es va fer a les principals estacions de transport públic de la ciutat (FGC i Renfe) a més de parades principals de les diferents línies d'autobús urbà de la ciutat. A més, entre les 7 h i les 10 h, es va preveure la presència de personal de Tmesa en diferents punts i a l'interior dels vehicles, per recolzar la distribució. Els punts de distribució de mascaretes d'ahir van ser un total de 15. L'operatiu va reunir totes les estacions de FGC (Rambla, Vallparadís, Nacions Unides, Les Fonts) i de la Renfe (Estació del Nord, Terrassa Est i exterior de l'Estació del Nord). Pel que fa a Tmesa, es va distribuir material de protecció a les parades del Parc dels Catalans (direcció nord i direcció sud), parada Estació del Nord (direcció Dona Treballadora), Estació del Nord 2 (direcció Rambla, davant FGC), Mútua (davant edifici Hospital Mútua), Autobusos Interurbans i Cap Rambla. Des de l'Ajuntament van explicar que es fa un seguiment dels diferents indicadors amb la nova situació del Coronavirus cada setmana. En aquest sentit, és molt probable que aviat tinguem també com evoluciona l'índex de viatgers al transport urbà d'autobusos. La mobilitat és un tema clau per les fases del desconfinament del coronavirus.