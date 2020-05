Vergés veu "complicat" que Barcelona i l'àrea metropolitana entri en la fase 1 el proper 11 de maig

La crisi del coronavirus

04.05.2020 | 14:19

La consellera de Salut, Alba Vergés, veu "complicat" que la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana entri en la fase 1 del desconfinament el proper 11 de maig, sobretot per la gran mobilitat de persones que es registra en tota aquesta zona.

Les regions que considera que podran entrar a la fase 1 són les de Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida, Aran i Pirineu i Girona, ha indicat avui dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Ha reiterat que el Ministeri de Sanitat "no posarà pegues, ho van veure bé ahir" a gestionar el desconfinament per regions sanitàries a Catalunya i no per províncies, en la reunió bilateral que va mantenir ahir amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa