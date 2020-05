Les perruqueries reobren les portes

La crisi del Coronavirus

04.05.2020 | 13:17

Perruqueries de la ciutat han obert avui, dilluns, les portes per atendre als seus clients. El servei d'embelliment del cabell era un dels que més s'esperava, donat que feia quasi dos mesos que van tancar per la crisi sanitària del Covid-19. I de fet, la setmana passada moltes perruqueries es van posar en contacte amb les seves clientes per tancar l'hora reservada, donat que cal respectar aforaments i distàncies. A primera hora d'aquest dilluns, caminant pels carrers del Centre, ja s'han vist perruqueries obertes amb els seus primers clients. El sector desenvolupa el seu servei amb les mesures de protecció obligades per evitar el risc de contagi. Mascaretes i guants per clients i treballadors són del tot imprescindibles. També es tindrà molta cura amb la neteja i higiene.