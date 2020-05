L'Ajuntament ha realitzat 83 inspeccions pel Covid-19

La crisi del coronavirus

04.05.2020 | 12:41

El Govern municipal valora positivament les actituds majoritàriament responsables de la ciutadana en la situació d'emergència causada pel Coronvarius, i lamenta les actituds incíviques, especialment pel que fa a la neteja, que poden perjudicar la salut de la comunitat. Per aquesta raó, la campanya municipal Tolerància zero amb l'incivisme ha comportat ja inspeccions i sancions. En dues setmanes (del 16 al 29 d'abril) s'han fet un total de 83 inspeccions i sancions a tots els barris de la ciutat, s'han aixecat 28 actes i s'han fet 145 entrevistes. La majoria d'infraccions són per abandonament de residus municipals. Les sancions oscil·len entre els 200 els 1.200 euros, tot i que la majoria són d'entre 400 i 600 euros. En total, les denúncies imposades en aquestes dues setmanes sumen gairebé 12.000 euros.