Centre Parc del Nord Clínica Dental, urgències i cita prèvia

Redacción

04.05.2020 | 16:49

Al Centre Parc del Nord Clínica Dental, ubicat al carrer de Sant Leopold, número 31, han adaptat la seva agenda als protocols de sanitat i desinfecció de les instal·lacions que marca l'actual emergència sanitària. Com han fet durant tot el període de confinament, a la clínica atenen actualment les urgències dels pacients, per ordre de prioritat, i a més es preparen ja per atendre clients amb cita prèvia a partir del dilluns vinent.

Per tal de garantir de la seguretat del públic i els treballadors, a la clínica han elaborat un protocol intern, segons el qual donen a tots els pacients mascareta, gorro, guants i una funda de calçat. Els professionals també compten amb el material necessari (màscares, pantalles, bates especials...) per desenvolupar la seva tasca amb total seguretat. A més, al centre han instal·lat un sistema de desinfecció i purificació de l'aire.

Per contactar amb el Centre Parc del Nord Clínica Dental podreu trucar al telefon 93 733 73 00.