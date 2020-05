Avui dilluns reobre la deixalleria de Can Casanovas

La crisi del coronavirus

04.05.2020 | 12:40

L'Ajuntament reobre a partir d'avui dilluns, 4 de maig, la deixalleria de Can Casanovas, posant-la de nou a disposició de la ciutadania, amb l'horari habitual. A causa de l'aplicació de les normes i mesures de prevenció, s'ha previst que no es lliurarà cap comprovant ni document a les persones que hi portin els seus estris vells. Com a sistema alternatiu, s'anotaran les dades i el número de DNI, als efectes d'aplicar posteriorment les bonificacions fiscals previstes a la taxa. Les persones que vagin a Can Casanovas hauran de portar mascareta. Per altra banda, la deixalleria de Can Barba continua oberta exclusivament per a industrials, tal com ja es va anunciar el passat 24 d'abril.