Un senglar pel casc urbà de Terrassa

Redacció

03.05.2020 | 17:58

Aquest matí s'ha pogut veure un exemplar de porc senglar de grans proporcions a la zona del centre comercial Terrassa Plaça i l'àrea del Turó del Roure i fins i tot ha estat seguit per alguns veïns. No és la primera vegada que es dona aquest cas. De fet, el confinament, l'absència d'humans als cascs urbans de les localitats i, sobretot, als entorns naturals, fa que molts animals s'acostin als carrers confiats, en busca de menjar. Al vídeo podem veure el porc senglar terrassenc passejar en un entorn poc habitual per als de la seva espècie.