03.05.2020 | 18:42

El dibuxant i humorista terrassenc Eduard Torres, Don Edi, recentment traspassat, era un home polifacètic. No només destacava com a dibuixant, sinó també com a pintor; es prodigava especialment amb el collage. Però si per alguna cosa era molt popular era per les seves caricatures de personatges coneguts o anònims, fetes per encàrrec o per iniciativa pròpia. Especialment destacada és la seva col·lecció de caricatures d'estrelles del jazz que han actuat a Terrassa en el marc del Festival de Jazz.

Diari de Terrassa vol retre un homenatge popular a l'Edi fent un recull de caricatures de terrassencs que ha estat objecte d'una caricatura feta pel nostre company. Envia'ns la caricatura que et va fer l'Edi, que li vas demanar tu o que et van regalar i farem un recull per recordar-lo i per i tenir el testimoni de quan popular era ell i el seu treball.

Escaneja la teva caricatura i envia-la a dibuixos_edi@diarideterrassa.es