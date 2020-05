La crisi del coronavirus

03.05.2020 | 19:10

A partir de demà dilluns, reobre per a l'ús de la ciutadania la deixalleria de Can Casanovas i es manté oberta exclusivament per a industrials la de Can Barba. Com a mesura de prevenció, no es lliurarà cap document a les persones que hi portin els seus estris vells. A efectes de l'aplicació de les bonificacions previstes a les taxes, s'anotarà nom i DNI. Per accedir a la deixalleria de Can Casanovas, serà obligatori l'ús de mascareta.