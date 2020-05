Creu Roja amplia els seus dispositius d'alimentació

La crisi del coronavirus

03.05.2020 | 18:07

Creu Roja ha començat a distribuir a les persones més vulnerables de la ciutat kits de suport social i targetes d'alimentació infantil, sempre de forma coordinada amb Servei Socials de l'Ajuntament de Terrassa. Des de que va començar la crisi Creu Roja ha reforçat tots els seus serveis d'alimentació i actualment atén més 1.400 famílies un 48% més de famílies que al febrer quan arribava a prop de 1.000 famílies.

Abans de l'estat d'alarma Creu Roja organitzava el seu suport a l'alimentació familiar en tres projectes:

- La distribució de cistelles d'aliments com a entitat membre de El Rebost, on atenia directament a 800 famílies mensualment.

- Les targetes d'alimentació per a 147 famílies que també rebien un acompanyament socioeducatiu.

- Beques menjador per a joves a l'instituts amb 47 joves becats.

La distribució de cistelles d'aliments com a entitat membre de El Rebost, s'ha incrementat fins arribar a 1150 famílies i les targetes d'alimentació fins a les 224 famílies.

Als projectes existents Creu Roja ha sumat la distribució de kits de suport social per poder atendre urgències d'alimentació a famílies i persones grans, fins al moment s'han distribuït més de 50 kits d'alimentació. Aquest projecte ja es va implementar l'any 2009 amb la crisi econòmica però al 2013 es va deixar de dur a terme, 7 anys desprès s'ha recuperat a Terrassa de forma puntual.

El confinament total i obligatori de determinades persones ha obligat des del primer moment haver de crear un servei de distribució domiciliària i des del que s'han atès a 90 famílies mensualment.