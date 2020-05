Càritas triplica la seva acció solidària

La crisi del coronavirus

03.05.2020 | 17:19

L'acció caritativa i social de l'Església s'ha triplicat en aquest temps de pandèmia en el territori de la diòcesi, gràcies a l'acció de Càritas diocesana i parroquial i altres institucions eclesials.

La situació que estem patint ha fet intensificar l'atenció a les persones més vulnerables i cercar els mitjans més adients per fer-los proper l'amor de Crist expressat a través de la solidaritat.

La crisi econòmica que ha generat aquesta crisi sanitària ha fet intensificar més encara l'acció de l'Església envers els més necessitats, persones i famílies.

Gràcies a l'ajut econòmic (donatius, aportacions, IRPF, etc ) i la col·laboració de moltes persones es pot realitzar aquesta acció en benefici de tota la nostra societat.

Algunes dades aproximades d'aquesta dedicació són:

- S'està atent actualment a més de 30.000 persones necessitades.

- Actualment col·laboren més de 400 voluntaris actius, entre mossens, religiosos i laics, un bon nombre del quals són matrimonis joves i gent jove.

- La distribució de menjar i productes bàsics de la llar es realitza a més de 40 llocs d'entrega a les parròquies, i a més els voluntaris joves distribueixen els menjar per les llars amb persones grans que es troben confinades.

- Es mantenen oberts 6 serveis de distribució de menjar per persones sense llar, a través de serveis d'esmorzar, de menjadors socials o de distribució de targetes moneder.

- S'atenen a més tres serveis de dutxes,13 habitatges compartits i 16 pisos familiars.

- Els treballadors socials, ajudats pels mossens, mantenen l'acompanyament telefònic (suport educatiu, psicològic, gent gran, famílies, intermediació laboral) i l'atenció domiciliària a un bon nombre de famílies.

- Es col·labora amb les administracions, oferint espais (per fer donació de sang per exemple) així com també ajut (menjar, roba, etc.) a albergs municipals i hospitals.

- S'han promogut campanyes d'apadrinament amb gent gran de residències i llars per fer acompanyament telefònic.

A nivell de recursos hi ha una bona col·laboració de particulars i associacions. 7 associacions i diverses comunitats religioses han facilitat més de 1800 mascaretes per poder seguir atenent més de 17.000 persones.