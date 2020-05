A partir de dilluns les mascaretes seran obligatòries al transport públic

La crisi del coronaviurus

02.05.2020 | 15:16

El President del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha fet públic a la seva compareixença d'avui dissabte que les mascaretes seran obligatòries a tos els mitjans de transport públic a partir del proper dilluns. El Govern repartirà sis milions de mascaretes com ja va fer fa dues setmanes als principals centres de transport públic de les ciutats. L'executiu canvia, una vegada més el criteri a darrera hora, quan aquesta setmana davant la pregunta de si seria obligatori l'ús de mascaretes al transport públic, es va dir que era "altament recomanable".

El President ha tornat a recordar algunes mesures que composen les diferents fases establertes pel Govern, com la tornada a l'activitat dels esportistes professionals, dels que va insistir, que podrien realitzar entrenaments individuals, fins i tot quan puguin utilitzar les instal·lacions dels seus clubs

També ha parlat de la possibilitat que els bars i restaurants que feien servei a domicili podran obrir les seves instal·lacions als seus clients per recollir les comandes, però només podrà hauran de limitar l'entrada de persones als locals.

Ha parlat també de la reconstrucció del país i de la necessitat d'un gran consens en un moment en que Espanya perdrà, ha dit, el 9 per cent del seu PIB. També ha parlat d'Europa, com a eina per a la sortida de la crisis: "Els tres pilars de la recuperació seran Europa, feina i unitat. Ningú pot salvar-se en solitari; tots depenem de tots". I ha defensa l'estat d'alarma com a absolutament necessari. "És l'instrument constitucional que tenim per lluitar contra el coronavirus. És una necessitat i no un caprici" i per això tornarà a demanar una altra pròrroga de quinze dies més.