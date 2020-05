L'Eseiaat-UPC investigarà amb drons l'electricitat atmosfèrica 

Redacció

02.05.2020 | 04:00

a tercera convocatòria MIT-Spain "la Caixa" Foundation Seed Fund ha seleccionat, per segona vegada en els dos darrers anys, el projecte de recerca sobre electricitat atmosfèrica presentat per l'investigador i professor de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisuals de Terrassa (Eseiaat) de la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC) Joan Montanyà, que dirigeix el grup de recerca Lighting Research Gripu (LRG). Gràcias a aquesta convocatòria, Montanyà i els investigadors del grup LRG iniciaran un projecte de recerca conjunt amb la investigadora de l'Space Propulsion Laboratory del MIT Carmen Guerra Garcia.

El projecte planteja que els petits vehicles aeris no tripulats (UAV, de l'anglès, Unmanned Aerial Vehicle), drons, són una eina excel·lent per estudiar els efectes elèctrics de l'atmosfera en els vehicles aeris i les estructures elevades. Els UVAs es poden emprar com un model relativament econòmic d'aeronaus de major escala, que permet la realització extensa de proves en un entorn universitari, amb temps de reposta curts.

D'altra banda, els drons de vol vertical proporcionen una plataforma precisa per mesurar i observar les propietats elèctriques de l'atmosfera i permeten simular l'impacte a etructures elevades i, més en conret, en les turbines eòliques, que en un futur pròxim podrien arribar a una alçada de 300 metres. En aquest projecte, l'equip d'investigadors proposa utilitzar UAVs per estudiar les descàrregues elèctriques de corona -un fenomen elèctric precursor al llamp- i la càrrega elèctrica en un petit avió i en les pales d'aerogeneradors. I és que en el cas dels avions i aerogeneradors, els camps elèctrics ambientals s'amplifiquen per factors de 10 a més a la superfície de l'estructura. Aquesta ampliació de camp, combinada amb els efectes del moviment ràpid, comporta l'aparició de descàrregues elèctriques de corona a les extremitats afilades: en concret, a les puntes de les pales dels aerogeneradors i als extrems de les ales i dels estabilitzadors dels avions.

tempestes

A més, tant els avions com les turbines eòliques adquireixen càrrega elèctrica de l'atmosfera i d'altres fonts, mecanismes encara poc coneguts actualment. Estudiar aquests fenòmens és rellevant, ja que són precursors, durant les tempestes, de descàrregues de llamps i contribueixen a la degradació, a llarg termini, dels materials compostos de què estan fetes les aeronaus i les turbines.

Juntament amb aquest projecte del grup LRG, ha estat seleccionat un altre projecte de la UPC del departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC. El grup que lidera Joan Montanyà, de l'Eseiaat de Terrassa, també va ser seleccionat a la convocatòria de l'any 2018 MIT-Spain "laCaixa" per un projecte en la mateixa línia de recerca que analitzava per què determinats nous materials tenen una predisposició a generar descàrregues elèctriques, i desenvolupava un sistema intel·ligent de protecció contra els llamps autoprovocats. El projecte de l'Eseiaat és un dels dotze triats dels vint-i-cinc presentats a la convocatòria de "laCaixa".

Talent d'estudiants contra la COVID

El nom és Estudiants UPC 4. Amb aquest suggerent títol, la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC) difon un vídeo en què es recullen quatre dels projectes solidaris que compten amb la col·laboració d'estudiants de la universitat. Aquests treballs de l'alumnat se sumen al d'altres universitaris i a les iniciatives i els projectes científics que estan fent grups i centres de recerca de la UPC per minimitzar els efectes de la COVID-19 i lluitar contra l'expansió de la malaltia. Un exemple és el de Toni Sánchez, estudiant del grau d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) que ha participat en la creació d'una plataforma col·laborativa per informar els familiars de l'estat de salut dels pacients. Al vídeo, Toni Sánchez explica que el projecte, que es desenvolupa en col·laboració amb diferents entitats del sector tecnològic, entre elles la UPC, "pretén connectar per mitjà de dispositius com "tablets" o mòbils els pacients de coronavirus dels hospitals de Catalunya amb els seus familiars i amics". La tecnologia ajuda, així, a alleugerir el sentiment de solitud de les persones ingressades i a combatre el malestar emocional que provoca aquesta situació. Altres iniciatives fan referència a predir l'evolució del virus i dissenyar l'estratègica del desconfinament, solucions mèdiques i una app per informar els familiars de l'estat de salut dels pacients. El vídeo es pot veure a youtube.