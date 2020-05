La crisi del coronavirus

03.05.2020 | 00:04

A les ordres ministerials que publicarà avui diumenge el Ministri de Sanidad s'inclou que les obres a l'interior d'habitatges no es podran reprendre si la casa en qüestió està habitada. Si les obres es potent a terme en un edifici, es podran reprendre si s'habilita un pas exclusiu per als treballadors, que eviti el contacte amb els veïns. En cas contrari l'obra no es podrà fer.