Fernando Simón: "Sortir a fer esport no és xerrar en grupets"

La crisi del coronavirus

02.05.2020 | 19:09

El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha advertit a la seva compareixença d'avui que l'objectiu de l'apertura de la mobilitat que ha començat avui és perquè els ciutadants "facin esport i passegin, no perquè la gent es pari a xerrar en grupets". Simón ha dit que si no ens prenem seriosament les mesures de prevenció hi ha risc de repunt de la pandèmia".

Molts terrassencs i terrassenques han sortit avui a fer esport corrents o en bicicleta i tot i que l'actitud de la gran majoria era de respecte a les normes s'han donat un nombre rellevant de casos en que les persones han relativitzat la necessitat de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries. També està passant amb alguns pares i mares que surten a passejar amb els seus fills a les hores indicades, però que substitueixen el passeig per reunions amb altres pares i deixen jugar els nens entre ells. Aquesta no és l'essència de l'alleujament de les normes de confinament, sinó permetre que els ciutadans puguin sortir passejar i també fer exercici.

El control de la pandèmia depèn de les nostres accions individuals.