Dur enfrontament entre l'alcalde Ballart i el PSC

P.M.

02.05.2020 | 18:12

Els partits de l'oposició de l'Ajuntament de Terrassa i amb certa vehemència el PSCA, han acusat l'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa d'irregularitats en la compra de les mascaretes que s'estan repartint a la ciutat. L'Alcalde, Jordi Ballart, diu al PSC que no té vergonya de fer segons quines afirmacions i ha bloquejat a un regidor socialista a les seves xarxes socials.

El primer ple municipal digital de la història ha donat peu a un dels enfrontaments més agres que es recorden entre un equip de govern i l'oposició a Terrassa, o el que és el mateix en aquest cas, entre l'alcalde Ballart i els regidors del PSC. Tot va començar quan l'oposició, i en especial, el PSC, va retreure al govern municipal la gestió de la compra de mascaretes que s'estan repartint entre tots els terrassencs. El PSC va dir a que l'equip de govern es va comprometrre a comprar mascaretes FFP2, quan en realitat les mascaretes que s'han comprat a la Xina són higièniques, no reutilitzables, i venien a dir que s'ha proporcionat quatre hores de protecció als terrassencs a un preu de més de 500 mil euros.

L'equip de govern no va entrar gaire en el fons de la qüestió i es va referir a un error que es va subsanar convenientment la setmana passada, quan es van adonar de la situació. El PSC va parlar, fins i tot d'irregularitats a la gestió de la compra i aquesta acusació va indignar l'equip de govern i particularment a l'alcalde, Jordi Ballart.

Junts per Terrassa, per la seva banda, han elaborat un audiovisual transmetent la seva opinió per la situació. Els postconvergents, des de la convicció del populisme que mou el govern de Tot per Terrassa i Esquerra Republicana, diu que quan aquests tipus d'iniciatives es fan per guanyar vots i no per protegir realment a la ciutadania "sempre hi ha alguna cosa que falla". La formació liderada fins al moment per Miquel Sàmper, diu que, al ple, la tinenta d'alcalde Núria Marin, va demostrar que no sabia ni quines s'havien comprat ni quant havien costat i es pregunta el partit independentista, realment "De quin tipus són?".

La qüestió és que a l'expedient inicial es deia que es compraven mascaretes FFP2 i finalment han estat higièniques. Aquest expedient es va modificar, per error material amb un decret d'alcaldia, el 27 d'abril, al que es diu que el decret 2623/2020 contenia un referència errònia l'hora d'identificar alguna de les característiques de les mascaretes objecte de subministrament. "Concretament", es diu "la referència 'P2 FFP2 segons catalogació Unió europea', la qual no corresponia amb el tipus de mascaretes no sanitàries, bàsiques, que eren l'objecte de l'encàrrec de subministrament segons s'indicava al propi decret". L'Alcaldia decreta, per tant, corregir l'error no substancial detectat en el dispositiu primer del Decret d'Alcaldia 2623/2020". El nou decret, redacta novament l'ordre en el sentit d'autoritzat i "aprovar la compra i el subministrament de 400.000 (quatre-centes-mil) mascaretes no sanitàries, bàsiques degudament justificada a l'informe del Director de Presidència del 8 d'abril de 2020 a l'empresa EVERYTHING FLOWS BARCELONA".

L'oposició i amb especial vehemència el regidor del PSC, Javier García, acusen l'equip de govern d'haver-se deixat enganyar i de regularitats, de no reconèixer-ho i de no explicar amb claredat els detalls de l'operació.

La indignació de l'alcalde ha arribat al punt de bloquejar el regidor del PSC, Javier García a les seves xarxes socials i a dir al també regidor del PSC, Marc Armengol, que al seu partit "no teniu vergonya".

L'alcalde Ballart justifica la decisió de bloquejar el regidor del PSC a les seves xarxes socials en el fet que arriba "un moment que hem de dir prou". I explica que "per primera vegada, he bloquejat de les meves xarxes socials un polític, concretament del PSC (es refereix a Javier García, regidor i secretari d'organització del PSC a Terrassa)". L'alcalde diu que el seu equip de Govern ha estat transparent i ha explicat cada dia per diferents mitjans les mesures que anàvem aprovant per afrontar una crisi "que ens ha agafat per sorpresa a tothom. Cap administració estava preparada per aquesta crisi". L'alcalde reconeix al seu post l'error inicial en explicar la classificació de les mascaretes que l'Ajuntament està repartint a tots els domicilis de Terrassa. "El vam detectar i solucionar, però un regidor del PSC i el seu entorn ha vist en aquest error una forma de treure rèdit polític enmig d'una emergència sanitària". I es queixa de la gravetat d'afirmar que s'han produït irregularitats "davant un error reconegut i subsanat". I acaba dient que "No tot val per fer política i menys en situació d'emergència com la que estem vivint o hi ha la salut i la vida de moltes persones en joc. Prou".

Marc Armengol, també regidor del PSC, davant la decisió de l'alcalde de bloquejar el seu company de partit va emetre una piulada en aquests termes: "No convoqueu els portaveus. Insistim / No voleu acords JdP (junta de portaveus). Ens neguem / Dieu q no toca preguntar al ple. Ho fem / Preguntem sobre les mascaretes a XXSS. Bloquegeu l'oposició / Ens podeu explicar que està passant a #Terrassa?.

La resposta de l'alcalde va ser fulminant: "Faltes a la veritat. Heu tingut tota la informació que eu volgut i més. A temps real gairebé. No heu preguntat a xarxes socials, esteu acusant d'irregularitats. No teniu vergonya".

La polémica ha generar un excès débat a les cardes sense precedent entre seguidors de Junts per Terrassa i militants I simpatitzants del PSC.