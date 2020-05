Comencem a recuperar els carrers

La crisi del coronavirus

02.05.2020 | 11:02

Avui era el gran dia. Des d'avui a les sis del matí es pot sortir al carrer a passejar i fer esport i molts han estat els terrassencs que han aprofitat les primeres mesures de relaxació del confinament per sortir al carrer a passejar i també ha fer esport. Qualsevol carrer era bo per sortir, però el Parc de Vallparadís ha estat, com no podia ser duna altra manera, l'escenari preferit per molts terrassencs tant per fer el primer exercici a l'aire lliure des de fa set setmanes com per simplement passejar. L'ús de mascarets per fer esport no ha estat majoritari i en general s'han complit les mesures de distanciament social, encara que no tant fent esport. A partir de les 10 del matí ha començat a sortir la gent gran, soles i en companyia de cuidadors, la gran majoria amb mascareta i especialment curosos en guardar les distàncies de seguretat.