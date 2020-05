Alerta amb l'estafa de la "devolució de la Seguretat social"

02.05.2020 | 18:29

S'ha detectat una onada d'atacs de "phishing" a la que s'intenta suplantar la Seguretat Social per a robar amb el pretext que els afectats rebran una falsa devolució d'impostos. L'estafa es reprodueix a través d'un correu electrònic que rebem als nostres comptes. A l'assumpte diu "Devolució Seguridad Social". Els ciberdelinqüents diuen les seves víctimes que les hi ha de tornar 345,76 euros, suposadament cobrats indegudament per un impost i amb una falsa referència.

Per obtenir la devolució, els delinqüents volen que les seves víctimes accedeixin a una web que simula amb molta precisió la identitat corporativa de la Seguretat Social. L'èxit de l'operació resideix a la crida a la urgència de fer l'operació, ja que la data de caducitat és molt propera.

Sembla que la web real de la Seguretat Social és "seg-social.es" i la utilitzada pels hackers és un domini que acaba en ".gob.es".