Mor el dibuixant i humorista Don Edi

A. Losada

01.05.2020 | 04:00

El dibuixant i humorista Eduard Torres Crusat -àlies Don Edi-, col·laborador de Diari de Terrassa des de la seva fundació l'abril de 1977, va morir ahir amb 76 anys després d'una llarga malaltia. Estava casat amb Teresa, amb la qual anava a complir les noces d'or el pròxim 9 d'octubre i amb qui tenia tres fills: Patrícia, de 48 anys, Nina, de 41, i Miki, de 27. Torres també col·laborava fent de jurat amb el Concurs de Dibuix Infantil d'aquest rotatiu, que es desenvolupa durant les festes nadalenques i que ja porta celebrant-se onze edicions de manera consecutiva.

Aquest agost haguera fet 48 anys que Eduard Torres era dibuixant i humorista, ja que va començar les seves tires humorístiques al desaparegut diari Tarrasa Información, per després continuar la seva tasca a Diari de Terrassa, despertant cada dia el somriure dels lectors.

Resident a Matadepera des de feia 35 anys -abans d'anar-se'n a viure-hi estiuejava-, Eduard Torres també havia col·laborat amb la Gaseta de Matadepera, Matadepera Televisió, Ràdio Terrassa i Canal Terrassa.

A la seva localitat, havia estat vinculat amb els Amics dels Gegants, on va ser vicepresident (l'any 1999 va ser escollit el primer gegantó de Matadepera), el Col·lectiu d'Art i el club d'hockey CD Terrassa. També havia fet d'àrbitre d'hockey federat.

Incombustible

El seu primer acudit gràfic va ser l'agost de l'any 1972 a Tarrasa Información i es feia ressò de la inauguració d'una font a Matadepera que no rajava aigua. Una altra anècdota fa referència al seu àlies Don Edi, que el va començar a utilitzar després de 21 anys fent la tira humorística.

"Amb més de 30.000 acudits publicats, més de 1000 sobre Matadepera, l'Edi (o Don Edi, millor dit), ha estat el referent irònic, a vegades càustic i tot, d'una realitat que oferia, per dramàtica que pogués ser, un contrapunt humorístic", afirmava ahir l'Ajuntament de Matadepera en el seu web, que també es va fer ressò de la seva mort.

L'incombustible dibuixant i humorista -va ser-hi al peu del canó pràcticament fins a l'últim moment- treballava amb retoladors, sense esbossos ni correccions i acostumava a fer les seves creacions al taulell de les oficines de Diari de Terrassa, sempre a peu dret, moltes vegades després de fullejar el diari.

En una entrevista a aquest rotatiu, Eduard Torres explicava: "M'he pres sempre la vida de broma i quan penso en la mort ho faig amb el mateix humor". També recordava un acudit en què ironitzava sobre la figura de la Guàrdia Civil i la mancança de zones verdes a la ciutat, en ple franquisme, pel qual va ser perseguit.

Segons explicava també en una entrevista a aquest diari, el dia de 1944 que va néixer "no hi havia ningú a casa. ¿Els meus pares? Havien marxat al cine".

Posar seny

Sempre en clau humorística, Eduard Torres també deia que abans de posar seny i tenir tres fills, li va donar temps, per exemple, de ficar-se en el taüt que ocuparia el cadàver de Franco anys més tard: "Un amic meu l'havia fabricat i el tenien preparat per si de cas li passava quelcom (al dictador). Era realment incòmode, com estar dins d'un aparell de raigs UVA".