Els veterinaris s'ofereixen per fer proves del coronavirus

01.05.2020 | 12:08

La Federació Estatal de Sindicats Veterinaris (FESVET) ha instat al Ministeri de Sanitat a acreditar tots els laboratoris que compleixin els requisits necessaris perquè puguin realitzar el major nombre de proves possibles per al diagnòstic del coronavirus. Segons assenyala FESVET en una nota de premsa, aquesta Federació s'ha dirigit al Ministeri de Sanitat perquè, per mitjà de l'Institut de Salut Carles III, " s'acrediti el major nombre possible de laboratoris" i se signin "quants convenis o encàrrecs de gestió siguin necessàries" per a la realització del major número de test de coronavirus en els centres autoritzats que comptin amb garanties per a això. Els veterinaris recorden que des de l'inici de la crisi per la COVID-19 estan oferint la seva col·laboració al sistema sanitari per a lluitar contra el virus i donant suport a la realització de test de diagnòstic "de manera massiva i ràpida", ja que ho consideren " imprescindible per al control de la pandèmia, l'èxit i velocitat de la desescalada".