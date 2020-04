Què es podrà fer i quan a partir d'ara? 

A. L./EFE

30.04.2020 | 04:00

El Govern ha presentat el seu pla de desconfinament, dividit en quatre fases, per tornar a la "nova normalitat" i ja hi ha respostes per a algunes de les qüestions que més preocupen a la gent. Així, davant el clima d'incertesa, fonts de l'Executiu han precisat algunes qüestions pràctiques relatives a aquest desconfinament progressiu, que aviat es concretaran a través d'ordres ministerials. Aquí van alguns terminis establerts per a recuperar activitats quotidianes, considerant que la seva execució dependrà del fet que cada territori es trobi en la fase concreta que la permeti: 0, 1, 2 o 3.

A partir de la fase 1 es podrà establir el contacte social amb altres persones que no siguin majors, ni tinguin patologies prèvies ni siguin vulnerables. El nombre màxim de persones que podran trobar-se o mantenir una cita no està determinat i es limitarà en una futura ordre ministerial. Les trobades podran ser tant al carrer com en llars o locals. Una ordre ministerial precisarà com es poden produir les visites a la gent gran.

En la fase 3 i les condicions en què es podran realitzar aquestes visites hauran de definir-se. Igualment, les visites a centres de discapacitat i a habitatges tutelats, en la fase 2.

A partir de dilluns, en la fase 0, els majors i els col·lectius vulnerables al coronavirus podran sortir a fer passejos de durada i distància limitats.

Podran haver-hi en la fase 1 amb un petit grup de familiars i amb protocols de distància física i seguretat i en la fase 2 s'ampliarà el nombre de persones.

En la fase 2, però amb garanties de seguretat i distanciament.

Podran obrir dilluns (fase 0) sempre que puguin concertar cites prèvies i el personal disposi d'equips de protecció individual. Hauran de complir les mesures exigides d'aforament. Si no ofereixen cita prèvia, hauran d'esperar a la fase 1 per a recuperar l'activitat.

Si són a l'aire lliure i les activitats no impliquen contacte físic (com el tennis o l'atletisme), es podrà acudir en la fase 1. També en aquest moment es podran realitzar activitats esportives individuals amb prèvia cita en centres esportius que no impliquin contacte físic ni ús de vestuaris. No obstant això, l'ús d'instal·lacions l'espai de les quals sigui tancat s'haurà de posposar a la fase 2 i només quan l'esport es faci sense públic i no requereixi contacte físic.

En la fase 1 s'obriran terrasses però amb el 30% de les taules permeses en la llicència municipal de l'establiment, o més si l'ajuntament permet més espai disponible. En la fase 3, aquest percentatge augmentarà al 50%.

En la fase 1 ja es podran obrir locals i establiments amb cita prèvia per a l'atenció individual de clients, però amb mesures de protecció, com a mampares.

En la fase 2 cinemes, teatres, auditoris i espais similars podran obrir però amb butaca preassignada i amb una limitació d'aforament d'un terç.

Els alumnes de 4t d'ESO, 2n de Batxillerat, 2n d'FP de grau Mitjà i Superior i últim any d'Ensenyaments de règim especial podran tornar a les aules en la fase 2 amb caràcter voluntari i dividits en grups de no més de 15.

La gent es podrà banyar a les platges en la fase 3 i requerirà una gran implicació de les autoritats locals. Quant a l'ús de piscines, es requerirà en el futur un nivell de detall més important per a permetre-ho.

Sense especificar encara. L'assumpte necessitarà el treball conjunt de la UE.

Només en la fase 4, quan s'aconsegueixi l'anomenada "nova normalitat".

En la fase 2, però només si es troba en la mateixa província on es resideix.

En la fase 1 ja hi haurà alguns usos autoritzats, però sense zones comunes, per la qual cosa el bufet estarà en aquest moment prohibit.