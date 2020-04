Més estafes i menys delictes

Redacció

30.04.2020 | 04:00

El confinament pel coronavirus ha comportat una caiguda del 74% dels delictes a Catalunya, especialment dels que tenen lloc en l'esfera pública, com els furts, que han baixat un 90%, mentre que, per contra, amb el pas de les setmanes han emergit i s'han perfeccionat les estafes. Així ho han advertit fonts dels Mossos d'Esquadra, que han destacat que entre el 13 de març i el 27 d'abril els furts han caigut a mínims històrics, i han passat de 30.328 a 2771 casos respecte al mateix període de l'any anterior, els robatoris amb violència i intimidació un 80% -de 3.359 a 662-, i els robatoris amb força en establiment un 54% -de 1.127 a 516.

Capítol a part mereixen les estafes, segons els Mossos, ja que malgrat que en global en aquest període han caigut un 70% (han passat de 9.059 en el mateix període de l'any anterior a 2.691 durant el que portem de confinament), amb el pas dels dies han anat recuperant terreny i ja han arribat a una mitjana de 182 casos diaris que es registraven el 2019, el 90% d'elles a través de les xarxes.

I és que, segons les fonts, amb la gent tancada a casa i en ple aïllament social els estafadors han anat perfeccionant els seus mètodes a través de la xarxa per obtenir benefici mitjançant l'engany amb aparença de credibilitat en tot tipus dels mètodes: des de demanar un rescat per desbloquejar sistemes, a aconseguir que la víctima passi les contrasenyes dels seus comptes o que pagui per un producte que mai rebrà.

Mentre els delictes han baixat a Catalunya un 74% en aquest període -han passat de 79.825 a 20.749 casos-, les detencions també han anat a la baixa, en concret un 45% -de 4.239 a 2.308.

Les fonts policials consideren espectacular el descens dels furts, l'indicador que cada any fa pujar o baixar la mitjana de delictes a Catalunya: sense víctimes al carrer ni delinqüents, aquesta pràctica ha caigut un 90%.

També han baixat notablement els robatoris amb violència i intimidació, en concret un 80%, cosa que per als Mossos és qualitativament molt important, si bé s'han mantingut en els pocs comerços que segueixen oberts i en alguns habitatges, en la majoria de casos per assumptes vinculats al tràfic de drogues.

Els robatoris amb força han caigut menys, un 54%, perquè s'han mantingut en locals com gasolineres, farmàcies i botigues d'alimentació, sectors bàsics que segueixen oberts durant el confinament, per això els Mossos han dissenyat dispositius específics per intentar combatre aquest fenomen, associat principalment a drogoaddictes que busquen diners per comprar una dosi, que aquests dies van escasses i, segons en quines substàncies, més cares.

Pel que fa al tràfic de drogues, els Mossos han constatat, segons les fonts, una major dificultat a l'hora de distribuir substàncies com la marihuana -producte del qual també s'han localitzat diverses plantacions- i l'heroïna, però no tant amb la cocaïna.

Sobre la violència masclista i la que ocorre en l'àmbit domèstic, la policia catalana ja tenia clar a el principi del confinament que hi hauria una "xifra negra" de casos que no aflorarien ni es podrien denunciar, tot i que preveien un augment de la violència a les llars de les que amb prou feines es pot sortir. En aquest sentit, segons les fonts, mentre l'estadística de la violència masclista ha anat a la baixa, la domèstica s'ha incrementat.

Els Mossos han analitzat en aquest període de confinament l'activitat que han dut a terme davant l'augment de conflictes dins de les cases, per casos com discussions verbals, que es resolen quan la patrulla va al domicili.