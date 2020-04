Quan podré visitar a la família, casar-me i altres 17 qüestions

La crisi del coronavirus

29.04.2020 | 13:41

Després que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les mesures del "Pla per a la transició cap a una nova normalitat", distribuït en quatre fases, fonts de l'Executiu han precisat algunes qüestions pràctiques relatives a aquest desconfinament gradual.

Quan es pot reprendre l'activitat social?

A partir de la fase 1 hi haurà es podrà establir el contacte social amb altres persones que no siguin majors, ni tinguin patologies prèvies ni siguin vulnerables.

El nombre màxim de persones que podran trobar-se o mantenir una cita no està determinada i es limitarà en una futura ordre ministerial.

Les trobades podran ser tant al carrer com en llars o locals.

En els establiments es limitarà l'aforament: el 30% per a terrasses en la fase 1, el 30% per a locals tancats en la fase 2 i el 50% en la fase 3.

Una ordre ministerial precisarà com es poden produir les visites a majors en el futur, per a evitar el risc de contagi per contacte social.

Quan es podrà visitar als ancians que viuen en residències de majors?

No podrà fer-se fins a la fase 3 i les condicions en què es podran realitzar aquestes visites hauran de definir-se.

-I les visites als centres de discapacitat i a habitatges tutelats?

En la fase 2.

Quan podran sortir al carrer les persones majors de 65 anys o vulnerables al *coronavirus?

A partir del dilluns 4 de maig, en la fase 0, els majors i els col·lectius vulnerables a la *COVID-19 podran sortir a fer passejos de durada i distància limitats.

S'ha determinat el moment per a tornar als gimnasos?

Si les instal·lacions esportives són a l'aire lliure i les activitats no impliquen contacte físic (com el tennis o l'atletisme), es podrà acudir en la fase 1.

També en aquest moment es podran realitzar activitats esportives individuals amb prèvia cita en centres esportius que no impliquin contacte físic ni ús de vestuaris.

No obstant això, l'ús d'instal·lacions l'espai de les quals sigui tancat s'haurà de posposar a la fase 2 i només quan l'esport es faci sense públic i no requereixi contacte físic.

Quan podrà haver-hi vetlles?

En la fase 1 amb un petit grup de familiars i amb protocols de distància física i seguretat i en la fase 2 s'ampliarà el nombre de persones que poden acomiadar a un ser estimat que ha mort.

En quin moment podran celebrar-se noces?

En la fase 2, però amb garanties de seguretat i distanciament.

En quin moment obriran les perruqueries?

Les perruqueries podran obrir en la fase 0 sempre que puguin concertar cites prèvies i el personal disposi d'equips de protecció individual. Hauran de complir les mesures exigides d'aforament.

Si no ofereixen cita prèvia, hauran d'esperar a la fase 1 per a recuperar la seva activitat.



Quan podré asseure'm en una terrassa a prendre alguna cosa?

En la fase 1 s'obriran terrasses però amb el 30% de les taules permeses en la llicència municipal de l'establiment, o més si l'ajuntament permet més espai disponible. En la fase 3, aquest percentatge augmentarà al 50%.

I anar de botigues?

En la fase 1 ja es podran obrir locals i establiments amb cita prèvia per a l'atenció individual de clients, però amb mesures de protecció, com a mampares.

Quan està prevista l'obertura de cinema i teatres?

En la fase 2 cinemes, teatres, auditoris i espais similars podran obrir però amb butaca *preasignada i amb una limitació d'aforament de 1/3.

Es reprendrà el curs escolar?

Els alumnes de 4t d'ESO, 2n de Batxillerat, 2n d'FP de grau Mitjà i Superior i últim any d'Ensenyaments de règim especial podran tornar a les aules en la fase 2 amb caràcter voluntari i dividits en grups de no més de 15 estudiants.

Quan es podrà anar a la platja o a la piscina?

El gaudi del bany a les platges serà en la fase 3 i requerirà una gran implicació de les autoritats locals.

Quant a l'ús de piscines, es requerirà en el futur un nivell de detall més important per a permetre-ho.

I l'obertura de fronteres?

L'Executiu aborda amb molta prudència aquest assumpte, que necessitarà del treball conjunt amb els socis de la Unió Europea.

Quan es podrà viatjar entre províncies?

Només en la fase quatre, això és, quan s'aconsegueixi l'anomenada "nova normalitat".

Es pot anar a la segona residència?

En la fase 2, però només si es troba en la mateixa província en la qual es resideix.

Quan obriran els hotels?

En la fase 1 ja hi haurà alguns usos autoritzats, sense permetre el gaudi de zones comunes, per la qual cosa el bufet estarà en aquest moment prohibit, i sempre garantint les mesures de seguretat.

Quan es podrà tornar a cuidar l'hort?

En la fase 0 si es tracta d'horts familiars, d'autoconsum o municipals sempre que estiguin en el mateix terme municipal que el del domicili o en un adjacent al mateix i s'adoptin les degudes precaucions higièniques o de distanciament social.

Quan es recuperaran l'atenció a les persones amb discapacitat i les teràpies d'atenció primerenca, ocupacionals, de rehabilitació i psicosocials?

En la fase 1, quan també es tornarà a parar esment domiciliària i seguiment continu a persones majors que no visquin en residències.