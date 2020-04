Les integrants del Servei Farmàcia Hospitalària de MútuaTerrassa de dispensació domiciliària. Les integrants del Servei Farmàcia Hospitalària de MútuaTerrassa de dispensació domiciliària.

El "miracle" de donar medicació a domicili en ple confinament

29.04.2020 | 04:00

El confinament i l'atenció domiciliaria semblen dos conceptes difícils d'encaixar en una situació de pandèmia mundial com l'actual. Per això, els diferents agents sanitaris han canviat processos i sistemes per donar cobertura a les noves necessitats. Un exemple es el Servei de Farmàcia Hospitalària...