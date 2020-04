Denunciades un total de 41 persones per incomplir l'estat d'alarma

Redacció

29.04.2020 | 04:00

La Policia Municipal va denunciar entre dilluns i la matinada d'ahir a 41 persones per no complir l'estat d'alarma. En aquests casos, les persones denunciades no van poder justificar el motiu per trobar-se al carrer i no complir la instrucció vigent. Així, dilluns, a les 18.15 hores, una persona va ser denunciada al Parc de...