Cinc noves defuncions a causa del coronavirus

La crisi del coronavirus

29.04.2020 | 20:46

Les xifres del coronavirus a Terrassa continuen amb la seva tendència a la baixa, però ahir es van produir unt otal de cinc defuncions a causa de la Covid-19. És la xifra més alta que es produeix en un dia des del 22 d'abril, quan es van enregistrar set.

Tot i així,, com diem, les xifres continuen baixant. el nombre de posititus que tracten els hospitals de Terrassa, Mútua i consorci Santiari, és de 253; s'ha produït un descens de 10 persones. A l'UCI queden 20 persones, la xifra més baixa des que es faciliten dades i a planta hi han infgressades als diferents espais hospitalaris terrassencs, un total de 233 persones.Les altes que s'han registrat fins al moment son 1.075. Recordem que aquestes xifres són les que faciliten els centres hospitalaris terrassencs i que poden no coincidir amb les d'altres administracions.