El Servei de Farmàcia de MútuaTerrassa dispensa medicaments a domicili

La crisi del coronavirus

28.04.2020 | 13:46

Davant l'actual situació d'excepcionalitat sanitària derivada de la pandèmia del Covid, el Servei de Farmàcia Hospitalària de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) està realitzant la dispensació dels medicaments dels pacients ambulatoris a domicili. Des de mitjans de març, les persones usuàries del servei contacten telefònicament (93 736 50 57) i s'activen tots els circuits interns per tal de fer efectiva la dispensació

de la Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria (MHDA) als domicilis dels pacients que ho requereixen.

En el darrer mes i mig s'han dut a terme al voltant de 300 dispensacions de medicació domiciliària en tot l'àmbit d'actuació de MútuaTerrassa. En paral·lel a aquesta mesura, des del servei en qüestió també s´han pres altres mesures per reduir la freqüència de visites a l´hospital, com la dispensació de la medicació per a un termini de 2 mesos o la implementació d'un seguiment telefònic molt intensiu per tal d'avaluar les adherències o possibles interaccions de la medicació en els pacients.