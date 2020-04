A la recerca de mascaretes infantils

28.04.2020 | 04:00

La sortida dels nens al carrer ha disparat la recerca de mascaretes infantils i adaptades a les mides dels més petits. De moment no poden trobar-se a les farmàcies i alguns pares han optat per adquirir-les per internet. És el cas de Jordi Claramonte, que ahir confessava esperar "que m'arribin aquesta setmana, si no passa...