Michael Bublé versiona un tema de Stay Homas escrit durant el confinament

Stay Homas s'ha fet popular durant la quarantena per compondre peces des de la terrassa d'un apartament a Barcelona.

La crisi del coronavirus

28.04.2020 | 15:19

Una cançó gravada i interpretada en una terrassa de la Catalunya confinada per la pandèmia del coronavirus ha saltat fronteres en les últimes hores gràcies a la versió realitzada per l'astre canadenc Michael Bublé.

Es tracta de "Gotta Be Patient", tema del trio Stay Homas, que s'ha fet popular durant la quarantena per compondre peces com aquesta des de la seva tancada en un apartament a Barcelona. El trombonista del grup terrassenc Doctor Prats, Guillem Boltó, i el trompetista i el baixista de Búhos, Klaus Stroink i Rai Benet, respectivament, integran Stay Homas.

"Michael Bublé ens ha fet una 'cover'; en fi vivim en una simulació", anunciava la pròpia formació catalana en un missatge a Twitter en què redirigeixen al vídeo penjat al seu torn pel canadenc al seu canal de Youtube.