L'Hotel La Mola, residència per a discapacitats intel·lectuals

L'Hotel La Mola, reconvertit temporalment com a residència per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Redacció

28.04.2020 | 04:00

L'Hotel La Mola, situat a l'Anella Verda de Terrassa, s'ha adaptat per poder reconvertir-se temporalment com a residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, per tal de crear un entorn assistencial adequat a les especials necessitats d'aquest col·lectiu vulnerable durant l'actual pandèmia de coronavirus. L'hotel ja es troba totalment adaptat i només resta conèixer la data en què es posarà en funcionament aquesta residència temporal destinada a aquest col·lectiu.

El principal objectiu d'aquest nou centre temporal és poder facilitar l'esponjament de les residències de persones amb capacitats diverses fins que millorin les condicions sanitàries a la ciutat i al conjunt del país. Així, paral·lelament a aquest centre, s'estan activant a Catalunya altres espais que tenen característiques adequades per a aquesta finalitat.

Durant les darreres setmanes, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies -a través de la Direcció General de Joventut- i l'Ajuntament han estat analitzant diversos espais a la ciutat de Terrassa, aptes per a la creació d'un equipament d'aquestes característiques.

entorn natural

Finalment, l'Hotel La Mola ha estat l'espai escollit tant per les facilitats que aportava a l'adaptació de les instal·lacions, com pel seu entorn natura, així como per les bones comunicacions que ofereix.

Per tal de crear aquest centre assistencial temporal, que serà gestionat per la Fundació Fupar, s'han portat a terme una sèrie d'accions d'adaptació com són la cobertura de moquetes a passadissos i habitacions, equipament tècnic i assistencial necessari i espais per al personal tècnic, entre altres accions.

La nova residència temporal compta amb una planta completa de 35 habitacions i ara mateix ja es troba a disposició de les necessitats sociosanitàries que s'hagin d'atendre. Ara només cal conèixer la data en què obrirà les seves portes.

Fonts de Fupar van explicar ahir que per la seva banda ja ho tenen tot llest per començar a gestionar aquesta residència temporal per a persones amb discapacitat intel·lectual. "Ho tenim tot a punt i estem esperant el tret de sortida", van afirmar ahir des de Fupar, que van afegir que han portat a terme tot un treball previ per encarar amb garanties la gestió d'aquest centre provisional.

Un treball que engloba una programació acurada, amb activitats, serveis, protocols, etc, a càrrec d'un equip de professionals en la matèria que ja està constituït i llest per posar-s'hi en funcionament.

"Es tracta de donar sortida a aquesta situació d'emergència sanitària i a nosaltres se'ns ha demanat que ho fem des del nostre terreny", van reiterar fonts de la fundació.

Fupar (Fundació President Amat Roumens) és una entitat d'economia social i sense ànim de lucre de referència a la comarca constituïda el 1985 com a entitat continuadora de l'activitat dels Tallers Protegits Amat Roumens, creats el 1971, per donar continuïtat al procés de formació i inclusió sociolaboral de les persones adultes amb diversitat funcional.