L'Església Mormona regala 240 iPad mini al Servei d'Educació

28.04.2020 | 04:00

La Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints o Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, més coneguda com Església Mormona, ha fet una donació de 240 iPad mini al Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa. El consistori agraeix a l'Església Mormona la donació d'aquests iPad que s'afegiran a la resta de dispositius que, en el marc de la col·laboració que l'Ajuntament està tenint amb el Departament d'Educació, es distribueixen entre l'alumnat de Terrassa que s'ha detectat que els necessita per a poder seguir les classes telemàticament.